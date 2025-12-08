«Театральный поезд» с лучшими спектаклями страны посетит Омск в 2026 году

В мае 2026 года по России отправится в путь необычный состав — «Театральный поезд». Это масштабный проект Союза театральных деятелей России, приуроченный к его 150-летнему юбилею. В гастрольный тур по двум маршрутам включат и Омск.
Два специальных поезда с актёрами, режиссёрами и целыми театральными коллективами одновременно стартуют с разных концов страны:
Первый маршрут — «Владивосток — Москва» с остановками в 25 городах, среди которых будет и Омск. Второй — «Севастополь — Москва» через 19 городов.
Оба состава встретятся в столице в июне 2026 года, завершив грандиозный культурный марафон.
На каждой остановке, в том числе и в нашем городе, жителей ждёт настоящий театральный праздник, включающий показ лучших спектаклей со всей России, творческие встречи со звёздами театральной сцены и мастер-классы от ведущих деятелей искусства.
Точные даты прибытия поезда в Омск и подробная афиша будут объявлены организаторами позднее.
Ранее мы сообщали, что 16 декабря стартует передвижная выставка по городам СФО «Импрессионисты в Сибири» из Пушкинского музея. В Омске картины будут выставляться в областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.