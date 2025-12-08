Следком и прокуратура начали проверки после аварии на ТЭЦ в Ангарске

Прокуратура организовала проверку в связи с аварийной ситуацией на городской ТЭЦ-9. Сотрудники ведомства дадут оценку исполнению законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Следователи СК усматривают в инциденте на теплоэлектроцентрали признаки преступления — речь может идти об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Накануне в связи с выходом из строя одного из котлов ТЭЦ температура теплоносителей понизилась, похолодало в 1546 домах. Между тем в Ангарске и окрестностях термометры за окном показывают около 20 градусов мороза.
Мэр Ангарского округа Сергей Петров и министр энергетики Приангарья Анатолий Никитин провели экстренное совещание. Специалисты проинформировали, что в ликвидации аварии круглосуточно задействованы 50 человек.
Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что рабочие приступили к вводу резервного котла, и к полуночи 7 декабря температура теплоносителя должна была приблизиться к норме. «Топливом ТЭЦ-9 обеспечена», — отметил глава региона.
Между тем в понедельник власти приняли решение перевести часть городских школ на дистанционное обучение. Заботу о воспитанниках нескольких детских садов, где температура в помещениях явно опустилась ниже нормы, взяли на себя другие дошкольные учреждения.