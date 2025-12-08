Омские следователи проверяют сообщение о нападении собак на девочку

8 декабря СУ СК России по Омской области сообщило о старте проверки после сообщений в пабликах о нападении собак на девочку. Инцидент, по данным публикаций, произошел тремя днями ранее у Ледового дворца имени Вячеслава Фетисова.
«Следователи просят откликнуться очевидцев произошедшего, позвонив по телефону доверия “Ребенок в опасности!” с коротким номером 123 или по телефону
В настоящее время специалисты продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
