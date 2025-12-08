Ричмонд
Омские следователи проверяют сообщение о нападении собак на девочку

ЧП произошло 5 декабря.

Источник: Комсомольская правда

8 декабря СУ СК России по Омской области сообщило о старте проверки после сообщений в пабликах о нападении собак на девочку. Инцидент, по данным публикаций, произошел тремя днями ранее у Ледового дворца имени Вячеслава Фетисова.

«Следователи просят откликнуться очевидцев произошедшего, позвонив по телефону доверия “Ребенок в опасности!” с коротким номером 123 или по телефону 8 (913) 628−38−09», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления следкома.

В настоящее время специалисты продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее «КП Омск» сообщила, что напавший на женщину-таксиста подросток получил 6,5 лет колонии.