Добывшему лося браконьеру вынесли приговор в Тайшете

rkutskMedia, 8 декабря. Тайшетский суд Иркутской области вынес приговор в отношении браконьера за добычу лося. Преступление было выявлено служащими госохотнадзора в апреле 2025 года. В пресс-службе ведомства сообщили, что незаконной охотой был причинён ущерб животному миру в размере 240 тысяч рублей.
Суд назначил виновному 2 года условно с испытательным сроком на 1 год. Также мужчине запрещено заниматься охотой 2 года.
Ранее агентство сообщало, в Усть-Куте сотрудники полиции задержали мужчин, подозреваемых в незаконной охоте. Инцидент произошёл на правом берегу реки Лена, где неизвестные застрелили дикого зверя и попытались скрыться.