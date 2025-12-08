Добывшему лося браконьеру вынесли приговор в Тайшете

rkutskMedia, 8 декабря. Тайшетский суд Иркутской области вынес приговор в отношении браконьера за добычу лося. Преступление было выявлено служащими госохотнадзора в апреле 2025 года. В пресс-службе ведомства сообщили, что незаконной охотой был причинён ущерб животному миру в размере 240 тысяч рублей.