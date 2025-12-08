В Иркутской области можно будет увидеть самый яркий звездопад года

Сибиряков ждет самое зрелищное астрономическое событие года! Речь идет о пике метеорного потока Геминиды. По прогнозам, в час можно будет увидеть более 100 «падающих звезд». Об этом КП-Иркутск сообщил председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.
— Лучшим временем для наблюдений станет ночь с субботы 13 на воскресенье 14 декабря. Условия будут почти идеальными: убывающая Луна взойдет только к трем часам ночи и не помешает своим светом. Поскольку ночь приходится на выходные, мы рассчитываем на массовый интерес к событию, — говорит Павел Никифоров.
Для жителей Иркутской области, Бурятии и Забайкалья организуют специальные площадки. Адреса сообщат позже.
