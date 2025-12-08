В Иркутской области можно будет увидеть самый яркий звездопад года

— Лучшим временем для наблюдений станет ночь с субботы 13 на воскресенье 14 декабря. Условия будут почти идеальными: убывающая Луна взойдет только к трем часам ночи и не помешает своим светом. Поскольку ночь приходится на выходные, мы рассчитываем на массовый интерес к событию, — говорит Павел Никифоров.