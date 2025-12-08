Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области можно будет увидеть самый яркий звездопад года

Лучшим временем для наблюдений станет ночь с субботы 13 на воскресенье 14 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сибиряков ждет самое зрелищное астрономическое событие года! Речь идет о пике метеорного потока Геминиды. По прогнозам, в час можно будет увидеть более 100 «падающих звезд». Об этом КП-Иркутск сообщил председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.

— Лучшим временем для наблюдений станет ночь с субботы 13 на воскресенье 14 декабря. Условия будут почти идеальными: убывающая Луна взойдет только к трем часам ночи и не помешает своим светом. Поскольку ночь приходится на выходные, мы рассчитываем на массовый интерес к событию, — говорит Павел Никифоров.

Для жителей Иркутской области, Бурятии и Забайкалья организуют специальные площадки. Адреса сообщат позже.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья увидят редчайшее соединение планет в 2026 году.