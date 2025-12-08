Кабмин одобрил запрет на испытательный срок для матерей детей до трёх лет

Сейчас такая гарантия распространяется только на период до достижения ребёнком полутора лет. Авторы проекта считают, что дополнительный стресс от испытательного срока создаёт для женщин необоснованные сложности и даже может подтолкнуть работодателей к скрытым отказам в трудоустройстве.