Все закрытые ночью аэропорты вернулись к штатной работе

Росавиация сняла временные ограничения со всех аэропортов, которые были закрыты ночью 8 декабря. Об этом сообщил представитель регулятора Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

К штатной работе вернулись авиагавани Пензы, Саратова, Волгограда, Пскова, Калуги и Тамбова. Ранее были открыты три московских аэропорта.

Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение трём аэропортам за поборы. Аэропорты незаконно взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров, что противоречит законодательству.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.