В Омской области 11-летний мальчик получил серьезную травму на охоте

О несчастном случае на охоте, который едва не привел к трагедии, рассказали в БУ «Управление по охране животного мира Омской области». Ученик 4 класса получил травму кисти из-за разрыва патрона в стволе ружья.
«На днях в Таврическом районе произошел несчастный случай, который мог закончиться куда более трагично. 11-летний мальчик получил травму кисти из-за разрыва патрона в стволе ружья во время охоты. Предварительная версия — осечка и последующие неправильные действия», — сообщает ведомство.
Также отмечается, что виновником происшествия стал дедушка ребенка. Он взял с собой на охоту внука и разрешил стрелять из ружья. Пожилой мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ — нарушение правил передачи оружия. Ружье и патроны изъяты.