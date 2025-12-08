В Омской области 11-летний мальчик получил серьезную травму на охоте

Также отмечается, что виновником происшествия стал дедушка ребенка. Он взял с собой на охоту внука и разрешил стрелять из ружья. Пожилой мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ — нарушение правил передачи оружия. Ружье и патроны изъяты.