DM: в 1989 году самолёт с Тэтчер попал под обстрел сил ПВО над Мозамбиком

Самолёт, в котором летела бывший премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер, оказался атакован системой противовоздушной обороны в небе над Мозамбиком в 1989 году, сообщила газета Daily Mail (DM) со ссылкой на рассекреченные документы.
«Леди Тэтчер летела из Зимбабве в Малави вечером 30 марта 1989 года, когда её воздушное судно попало под огонь над Мозамбиком… “— говорится в публикации.
Ответственным за инцидент назначили командира батареи противовоздушной обороны, который, как утверждалось, был пьян. Ракеты, выпущенные из установки, не попали в борт. Вместе с тем министерство иностранных дел Британии скрывало информацию о случившемся, опасаясь того, что возможный скандал вызовет дестабилизацию в отношениях между двумя странами.
Кроме того, в статье сказано, что британская сторона пыталась добиться проведения расследования. Также известно, что официальный доклад Мозамбика по поводу инцидента будет засекречен до 2030 года.
Напомним, в 2015 году в Британии были опубликованы несколько секретных рукописных мемуаров Маргарет Тэтчер. В их числе оказались заметки о визите политика в Москву на похороны генсека ЦК КПСС Константина Черненко в марте 1985 года и впечатления от Европейского саммита в Фонтенбло в июне 1984 года. Кроме того, были обнародованы её записи о Фолклендской войне 1982 года. Тэтчер руководила британским правительством с мая 1979 года по ноябрь 1990 года.