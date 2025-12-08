DM: в 1989 году самолёт с Тэтчер попал под обстрел сил ПВО над Мозамбиком

Напомним, в 2015 году в Британии были опубликованы несколько секретных рукописных мемуаров Маргарет Тэтчер. В их числе оказались заметки о визите политика в Москву на похороны генсека ЦК КПСС Константина Черненко в марте 1985 года и впечатления от Европейского саммита в Фонтенбло в июне 1984 года. Кроме того, были обнародованы её записи о Фолклендской войне 1982 года. Тэтчер руководила британским правительством с мая 1979 года по ноябрь 1990 года.