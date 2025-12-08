В Московском зоопарке родились амурские тигрята

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Амурские тигрята родились в Московском зоопарке, недавно они начали выходить в уличный вольер из своих укрытий, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«Два амурских тигренка появились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Малыши оказались самцом и самкой. Родители новорожденных — тигры Шива и Амур-Орион — ранее жили в природе, поэтому их детеныши внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции этого краснокнижного вида», — говорится в сообщении.
На сайте добавили, что тигрята родились ещё в августе, но долго прятались и лишь недавно стали выходить в уличный вольер. Пока малыши вместе с мамой живут в отдельном вольере в уединенном уголке центра воспроизводства, в его неэкспозиционной части.