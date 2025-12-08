Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 8 декабря 2025: Молдавский премьер о том, как смешать веру в Бога с европейской интеграцией; к 2028 году Молдове уже некуда будет вступать, если план Трампа по ЕС воплотится в ж

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника. 8 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника. 8 декабря 2025:

1. Мунтяну неверующий: Молдавский премьер придумал, как смешать веру в Бога с европейской интеграцией и приплести нечистую силу.

2. К 2028 году Молдове уже некуда будет вступать, если план Трампа по Евросоюзу воплотится в жизнь: Президент США опубликовал стратегию, в которой видит Европу как группу суверенных государств.

3. Молдова упала в минус: Неделя начнется с морозов, но уже через три дня потеплеет до +11 градусов.

4. Семейный бизнес: В Молдове хотят поменять Кодекс образования ради одного человека, который боготворит ПАС.

5. Самое большое число вакансий в Молдове — не в школах, а в обороне: Где еще остро не хватает работников.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдова и Румыния меряются членством: Страна ЕС тянет в пропасть падшую соседку — куда нас приведёт политическая проституция.

Поиск российского следа обернулся для нового кабмина несмываемым позором (далее…).

Благодаря стримам «КП», парализованный парень влюбился в продавщицу Центрального рынка Кишинева: «Даник, сказал, что будет молиться за меня, а мне как раз это сейчас надо, будто Бог послал мне его».

Жизнь круче любых голливудских сценариев (далее…).

Молдове грозят веерные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине: Гражданам предлагают не пользоваться электроэнергией по утрам и вечерам — иначе обещают коллапс.

Молдэлектрика просит жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пик (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше