Топ-5 главных новостей в Молдове 8 декабря 2025: Молдавский премьер о том, как смешать веру в Бога с европейской интеграцией; к 2028 году Молдове уже некуда будет вступать, если план Трампа по ЕС воплотится в ж

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника. 8 декабря 2025:
1. Мунтяну неверующий: Молдавский премьер придумал, как смешать веру в Бога с европейской интеграцией и приплести нечистую силу.
2. К 2028 году Молдове уже некуда будет вступать, если план Трампа по Евросоюзу воплотится в жизнь: Президент США опубликовал стратегию, в которой видит Европу как группу суверенных государств.
3. Молдова упала в минус: Неделя начнется с морозов, но уже через три дня потеплеет до +11 градусов.
4. Семейный бизнес: В Молдове хотят поменять Кодекс образования ради одного человека, который боготворит ПАС.
5. Самое большое число вакансий в Молдове — не в школах, а в обороне: Где еще остро не хватает работников.
