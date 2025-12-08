В Красноярске проверят систему оповещения

09, 10 и 11 декабря с 09:30 до 17:00 в Красноярске снова проверят систему оповещения. В мэрии уточнили, что акустические точки (речевые сообщения и звук сирены) запустят на кровлях жилых и административных зданий во всех районах города.
Власти просят горожан не паниковать, никуда не бежать и укрытий не искать. Отнестись к проводимым мероприятиям нужно с пониманием.
Ранее мы писали, что в Красноярском крае на перегоне станций Стайный — Сулемка грузовой поезд сбил человека.
