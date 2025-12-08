Скончался 106-летний иркутский ветеран Великой Отечественной войны Василий Дыгай

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о кончине 106-летнего ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Дыгая. Он прошёл весь боевой путь на фронтах Великой Отечественной войны, несколько раз был ранен и каждый раз возвращался в строй.
Дыгай участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии, встречал Победу под Прагой. Летом 1945 года его дивизию перебросили в Монголию, где он принял участие в переходе через горные хребты для нанесения удара по Квантунской армии.
Даже в преклонные годы ветеран сохранял выправку и твёрдый характер. В прошлом году он отметил 106-летие, оставаясь одним из немногих представителей поколения фронтовиков, заслонивших страну в годы войны.
Уход ветеранов остаётся неизбежным и тяжёлым напоминанием о том, что живыми свидетелями тех событий становятся единицы. Память о Василии Филипповиче и его поколении сохраняется в их службе и в истории страны.
Читайте также: Новая деталь исчезновения Усольцевых: странное послание и добровольный уход.