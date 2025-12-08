«Высокая вероятность полярных сияний». Сильные магнитные бури обрушатся на Землю 9 и 10 декабря — что ждать белорусам

Сильные магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшие дни, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук белорусам и другим жителям планеты.
Так, высока вероятность средних и сильных магнитных бурь уровня G2 — G3 во вторник, 9 декабря, и в среду, 10 декабря. Магнитные бури вызовет приход к нашей планете плазмы после вспышки на Солнце класса М8.1, которая произошла ночью в воскресенье.
— Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце — Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, — прокомментировали ученые.
В Лаборатории добавили, что пик магнитных бурь придется на вторую половину дня во вторник. Вкупе с высокими геомагнитными индексами это создаст благоприятные условия для формирования полярных сияний. Причем именно зимой лучше наблюдаются полярные сияния из-за гораздо более темного неба, особенно в морозы. Хотя пока погода преимущественно пасмурная, и условия для наблюдения могут оказаться и не слишком благоприятными. При этом сами магнитные бури могут затянутся почти на всю рабочую неделю.
— Геомагнитные бури и возмущения, по предварительным оценкам, продлятся до четверга, — подытожили ученые.
