«Высокая вероятность полярных сияний». Сильные магнитные бури обрушатся на Землю 9 и 10 декабря — что ждать белорусам

В Лаборатории добавили, что пик магнитных бурь придется на вторую половину дня во вторник. Вкупе с высокими геомагнитными индексами это создаст благоприятные условия для формирования полярных сияний. Причем именно зимой лучше наблюдаются полярные сияния из-за гораздо более темного неба, особенно в морозы. Хотя пока погода преимущественно пасмурная, и условия для наблюдения могут оказаться и не слишком благоприятными. При этом сами магнитные бури могут затянутся почти на всю рабочую неделю.