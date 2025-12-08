Умер Василий Дыгай, ветеран Великой отечественной войны, освобождавший страны Европы от фашизма. Ему было 106 лет. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
Как отметил руководитель региона, Дыгая не стало еще вчера, 7 декабря.
«Василий Филиппович прошел всю войну. Был ранен и все равно возвращался на фронт. Он принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу встретил под Прагой», — написал Кобзев.
Василий Дыгай родился 20 апреля 1919 года в Ростовской области. В 1941 году его призвали в Красную Армию, в рядах которой он воевал на Северо-Кавказском фронте.
Немногим ранее стало известно о смерти Алексея Полякова, Почетного гражданина Орска и ветерана Великой Отечественной войны. Он ушел из жизни в возрасте 99 лет. В годы войны он сначала трудился в тылу, а затем, когда ему исполнилось 18, ушел на фронт. Победу Поляков встретил в 80 километрах от Берлина.