Умер Василий Дыгай, ветеран Великой Отечественной войны

Немногим ранее стало известно о смерти Алексея Полякова, Почетного гражданина Орска и ветерана Великой Отечественной войны. Он ушел из жизни в возрасте 99 лет. В годы войны он сначала трудился в тылу, а затем, когда ему исполнилось 18, ушел на фронт. Победу Поляков встретил в 80 километрах от Берлина.