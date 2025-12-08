В Германии предложили заменить советские названия улиц

По ее словам, в Восточной Германии до сих пор есть топонимы, посвященные Владимиру Ленину, дружбе с СССР и лидерам ГДР. В некоторых городах к переименованию уже приступили. У инициативы уже нашлись критики — партия «Альтернатива для Германии» пытается оспорить ее в судебном порядке, передает Bild.