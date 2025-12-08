Ричмонд
В Германии предложили заменить советские названия улиц

В Германии необходимо заменить все советские названия улиц из-за «исторической памяти». С такой в воскресенье, 7 декабря, инициативой выступила уполномоченная бундестага по делам жертв режима СЕПГ Эвелин Зупке.

— Спустя 35 лет после объединения ни одна улица не должна быть названа в честь Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика. Название улицы — это выражение признательности в нашем демократическом обществе сегодня, — отметила она.

По ее словам, в Восточной Германии до сих пор есть топонимы, посвященные Владимиру Ленину, дружбе с СССР и лидерам ГДР. В некоторых городах к переименованию уже приступили. У инициативы уже нашлись критики — партия «Альтернатива для Германии» пытается оспорить ее в судебном порядке, передает Bild.

До этого помощник президента России Владимир Мединский опубликовал статью, в которой выразил удивление по поводу тотальной информационной войны Украины с историей и иронично отозвался о списке «запрещенных» имен поэтов, писателей и даже императоров.

Политик также заявил, что украинским городам следует вернуть русские названия. В качестве примера он привел ситуацию с Кировоградом. В 2015 году на референдуме три четверти жителей города проголосовали за восстановление названия Елизаветград.

