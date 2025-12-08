Техническая неисправность парализовала троллейбусное движение в центре Екатеринбурга

«В 8:20 на кольце остановки “Коммунистическая” произошел сход штанг у троллейбуса, что вызвало задержку в движении. На место происшествия уже вызваны специалисты для устранения неисправности. Маршруты № 26 и № 32 временно следуют через Орджоникидзевское депо, а маршруты № 29, 33 и 38 работают с задержками», — говорится в официальном сообщении о дорожной ситуации.