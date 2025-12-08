В российском регионе вводят масочный режим

Министр образования Мария Жафярова вводит масочный режим для персонала школ.
В образовательных организациях Новосибирской области вводят дополнительные санитарные меры, включая масочный режим для персонала. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова на совещании в правительстве.
«На этой неделе, учитывая текущую ситуацию, мы принимаем дополнительные меры, а именно — вводим масочный режим для обеспечивающего персонала образовательных организаций, организуем питание учащихся в столовой по графику», — сказала Мария Жафярова. Ее слова передает ТАСС.
Также министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил о продолжающемся росте обращений за медицинской помощью. За неделю прирост составил около 15%, и основную группу заболевших составляют дети.
Ранее из ‑за роста заболеваемости ОРВИ профилактические меры усиливали и в других регионах. В Нижневартовске на дистанционное обучение перевели 45 классов в 11 школах при отсутствии более 20% учеников, а в Сургуте власти продлевали карантин для школьников по решению санитарно‑противоэпидемического совета.