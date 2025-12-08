Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском регионе вводят масочный режим

В образовательных организациях Новосибирской области вводят дополнительные санитарные меры, включая масочный режим для персонала. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова на совещании в правительстве.

Министр образования Мария Жафярова вводит масочный режим для персонала школ.

В образовательных организациях Новосибирской области вводят дополнительные санитарные меры, включая масочный режим для персонала. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова на совещании в правительстве.

«На этой неделе, учитывая текущую ситуацию, мы принимаем дополнительные меры, а именно — вводим масочный режим для обеспечивающего персонала образовательных организаций, организуем питание учащихся в столовой по графику», — сказала Мария Жафярова. Ее слова передает ТАСС.

Также министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил о продолжающемся росте обращений за медицинской помощью. За неделю прирост составил около 15%, и основную группу заболевших составляют дети.

Ранее из ‑за роста заболеваемости ОРВИ профилактические меры усиливали и в других регионах. В Нижневартовске на дистанционное обучение перевели 45 классов в 11 школах при отсутствии более 20% учеников, а в Сургуте власти продлевали карантин для школьников по решению санитарно‑противоэпидемического совета.