Sweden Herald: в Стокгольме впервые за 15 лет прошел неонацистский марш

В пригороде Стокгольма под названием Салем впервые с 2010 года состоялось факельное шествие неонацистов, сообщило издание Sweden Herald, ссылаясь на полицию.
6 декабря около 150 радикалов приняли участие в так называемом «Салемском марше». Примерно столько же человек вышло на улицы, чтобы выразить протест против этой акции. Перед началом демонстрации около 10 противников неонацизма попытались прорваться через полицейские ограждения. Один из правоохранителей получил удар камнем по руке. Полиция задержала 15 человек и возбудила дело по факту беспорядков.
По информации издания, марш неонацистов был организован в честь 25-летней годовщины со дня смерти местного юноши с ультраправыми взглядами, которого убил мигрант. Подобные мероприятия уже проводились в Салеме в период с 2000 по 2010 годы.