Sweden Herald: в Стокгольме впервые за 15 лет прошел неонацистский марш

6 декабря около 150 радикалов приняли участие в так называемом «Салемском марше». Примерно столько же человек вышло на улицы, чтобы выразить протест против этой акции. Перед началом демонстрации около 10 противников неонацизма попытались прорваться через полицейские ограждения. Один из правоохранителей получил удар камнем по руке. Полиция задержала 15 человек и возбудила дело по факту беспорядков.