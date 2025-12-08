Челябинск встал в 9-балльную пробку из-за снегопада

Судя по данным с сервиса «Яндекс. Карты», пробки в Челябинске в 9:30 утра оценивались в 9 баллов. Трудно проехать по Университетской набережной, Комсомольскому проспекту, проспекту Ленина, Свердловскому проспекту, а также улицам Блюхера, Воровского и другим. Плюс в городе не менее пяти аварий.