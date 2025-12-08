Ричмонд
Тюменский рынок сравняют с землей ради расширения дороги

В Тюмени планируют снести рынок «Южный», расположенный на улице Николая Чаплина. Это сделают для расширения дороги. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

Когда именно снесут рынок — неизвестно.

«В целях развития транспортной инфраструктуры предусмотрено расширение улицы Николая Чаплина, под расширение попадают кварталы нежилой застройки, расположенные между существующими улицами Чаплина и Колхозной. В связи с чем при расширении рынок “Южный” предусмотрен к сносу», — рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что торговцы не верят, что рынок все-таки демонтируют. При этом большинство прилавков опустели, половина точек продажи закрыты. Как сегодня выглядит «Южный» — смотрите в фоторепортаже URA.RU.