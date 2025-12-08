Ричмонд
В Мясниковском районе вечером насмерть сбили пешехода

Водитель сбил перебегавшего дорогу жителя Мясниковского района.

Источник: Комсомольская правда

В селе Чалтырь Мясниковского района Ростовской области насмерть сбили пешехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 37-летний водитель автомобиля Ford Focus двигался по улице Красноармейской и наехал на 55-летнего мужчину.

Пешеход, по словам водителя, перебегал дорогу в неположенном месте — вне зоны видимости пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

— На данный момент работают инспекторы ГИБДД и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, устанавливаются все обстоятельства ДТП, — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что светоотражающие элементы на одежде помогают водителям заметить человека в темноте и снизить риск аварии. Даже небольшой отражатель делает пешехода видимым на расстоянии до 300 метров.

