В Мясниковском районе вечером насмерть сбили пешехода

В селе Чалтырь Мясниковского района Ростовской области насмерть сбили пешехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 37-летний водитель автомобиля Ford Focus двигался по улице Красноармейской и наехал на 55-летнего мужчину.
Пешеход, по словам водителя, перебегал дорогу в неположенном месте — вне зоны видимости пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
В Госавтоинспекции напомнили, что светоотражающие элементы на одежде помогают водителям заметить человека в темноте и снизить риск аварии. Даже небольшой отражатель делает пешехода видимым на расстоянии до 300 метров.
