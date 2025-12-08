«Известия»: Россияне начали массового скупать видеокарты для ПК

Средняя цена настольного компьютера в России снизилась на 16 процентов за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщалось, что спрос на видеокарты увеличился на 375 процентов, на материнские платы — на 263 процента, а на оперативную память — на 186 процентов.