«Известия»: Россияне начали массового скупать видеокарты для ПК

Этой осенью россияне начали массово скупать видеокарты, опасаясь их подорожания на фоне популярности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в понедельник, 8 декабря, со ссылкой на представителей рынка сообщает газета «Известия».

— Продажи видеокарт на Wildberries в Санкт-Петербурге этой осенью показывают рекордную динамику. По сравнению с прошлым годом рост оборота превысил 800 процентов, он обгоняет общероссийские показатели. Средний чек на видеокарту в Петербурге с прошлого года вырос на 21 процент, — рассказал представитель торговой площадки.

В розничных магазинах прирост составил от 20 до 50 процентов по сравнению с аналогичными периодами 2024 года, передает издание.

Средняя цена настольного компьютера в России снизилась на 16 процентов за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщалось, что спрос на видеокарты увеличился на 375 процентов, на материнские платы — на 263 процента, а на оперативную память — на 186 процентов.

Жители Москвы все чаще самостоятельно собирают и обновляют компьютеры вместо того, чтобы покупать готовые изделия. Столица традиционно лидирует в продажах комплектующих для ПК.

