В Иркутске конфискованный миллион рублей отправили в доход государства

В Иркутской области благодаря прокуратуре вернули около 1 млн рублей в федеральный бюджет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники прокуратуры Иркутска выяснили, что судебные приставы не принимали своевременных мер по обращению в доход государства конфискованных по решению Кировского районного суда денежных средств. Деньги были конфискованы в рамках уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр. Всего — около 1 млн рублей.
Прокуратура внесла представление судебному приставу, которое было рассмотрено и удовлетворено.
