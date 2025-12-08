Ричмонд
В Иркутске конфискованный миллион рублей отправили в доход государства

Но сделать это удалось лишь через прокуратуру.

Источник: SuperOmsk.ru

В Иркутской области благодаря прокуратуре вернули около 1 млн рублей в федеральный бюджет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры Иркутска выяснили, что судебные приставы не принимали своевременных мер по обращению в доход государства конфискованных по решению Кировского районного суда денежных средств. Деньги были конфискованы в рамках уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр. Всего — около 1 млн рублей.

Прокуратура внесла представление судебному приставу, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Ранее у жителей Ангарска за пьяное вождение изъяли автомобили. Транспорт отправили в зону СВО.