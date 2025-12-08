Калининградцы спасли собаку, которая упала в Преголю в районе эстакадного моста. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.
Происшествие случилось в воскресенье, 7 декабря, примерно в 15:00. Пёс барахтался у бетонной стенки набережной, как он оказался в воде и кому принадлежит, никто не знает.
«Увидели, что человек 20 смотрят на реку. Думали, может, соревнования какие, но подойдя ближе, увидели барахтающегося пса в воде, плывущего туда-сюда. Вот люди сообща и начали спасать», — рассказал один из очевидцев.
Имя героя, спустившегося к воде и рисковавшего оказаться в ледяной реке, осталось неизвестно. Горожане вызвали спасателей, но они приехали, когда собаку уже вытащили, так как операция заняла всего несколько минут. Куда делся спасённый, свидетели не заметили.
