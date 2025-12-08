Калининградцы спасли собаку, которая упала в Преголю в районе эстакадного моста

Имя героя, спустившегося к воде и рисковавшего оказаться в ледяной реке, осталось неизвестно. Горожане вызвали спасателей, но они приехали, когда собаку уже вытащили, так как операция заняла всего несколько минут. Куда делся спасённый, свидетели не заметили.