DM: Певица Шер выйдет замуж за 39-летнего возлюбленного Эдвардса

79-летняя певица Шер может выйти замуж уже в 2026 году. Артистка планирует обручиться с 39-летним избранником перед своим юбилеем весной следующего года. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в Daily Mail.
Возлюбленные запланировали торжество на май, поскольку хотят узаконить отношения в преддверии большого праздника певицы. Мужчина сделал предложение руки и сердца Шер еще в декабре 2022 года.
— Я не вчера родилась и все знаю наверняка. Нет никаких гарантий. Каждый раз, когда вы делаете выбор, вы рискуете. Я всегда рисковала. Это настоящая я. Любовь не знает математики! И я не защищаю нас, — цитирует артистку издание.
Ранее актриса Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту в сериале «Секс в большом городе», вышла замуж за звукоинженера Рассела Томаса. Церемония прошла 4 декабря в Лондоне, на нее пригласили всего 12 гостей. Для торжества Кэттролл выбрала костюм Dior и шляпу от Филиппа Трейси.
До этого стало известно, что свадьба чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и танцора Ильдара Гайнутдинова состоится в 2026 году. Об этом фигуристка рассказала 11 ноября.