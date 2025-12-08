Иркутская область заняла третье место в Сибири по зарплатам

Иркутская область вошла в тройку регионов Сибири с самыми высокими зарплатами по итогам ноября 2025 года. Согласно исследованию hh.ru, медианное предложение работодателей здесь составило 81 977 рублей.
— С начала года зарплаты в регионе выросли на 16% — это один из самых заметных показателей роста в округе. В денежном выражении прибавка достигла 11 239 рублей, — уточняют аналитики.
Выше зарплаты только в Республике Тыва и Красноярском крае. Все три региона, включая Иркутскую область, отличаются высокой долей вахтовых вакансий. В целом по Сибирскому федеральному округу медианная зарплата в ноябре составила 76 100 рублей, показав рост на 10% с января.
