В Перми трамваи встали в пробку из-за технической неисправности сети

На улицах Перми сегодня утром образовалась крупная трамвайная пробка. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе «Пермгорэлектротранс».
«Сегодня в 07:45 на улице Ленина возникла техническая неисправность контактной сети трамвая. Движение на участке временно ограничено. На место оперативно прибыла аварийная служба предприятия. В настоящее время ведутся работы по восстановлению движения», — объяснили в ведомстве.
Проблемы с трамвайным движением сегодня зафиксировали сразу в нескольких точках города: — на пересечении Петропавловской и Ленина — на углу улиц Максима Горького и Ленина — на перекрёстке Борчанинова и Петропавловской.