МВД: мошенники перед Новым годом рассылают письма о «премиях и бонусах»

Документы выглядят как отчёты о премировании на следующий год или списки сотрудников, которым якобы будут начислены выплаты. Однако на самом деле это не обычные файлы Excel с расширениями .xls или .xlsx, а плагины с расширением .xll. При открытии такого документа Excel автоматически загружает плагин, запуская вредоносный код.