МВД: мошенники перед Новым годом рассылают письма о «премиях и бонусах»

Злоумышленники активно используют предновогодний контекст, рассылая письма с сообщениями о «выплате премий» или «пересмотре бонусов».

Источник: Аргументы и факты

Перед Новым годом злоумышленники активизируют фишинговые атаки, используя тему премий и бонусов, сообщили в МВД.

В преддверии праздников киберпреступники рассылают письма якобы от руководства, в которых сообщают о выплатах премий или пересмотре бонусов. Эти письма содержат вредоносные файлы, замаскированные под таблицы Excel.

Документы выглядят как отчёты о премировании на следующий год или списки сотрудников, которым якобы будут начислены выплаты. Однако на самом деле это не обычные файлы Excel с расширениями .xls или .xlsx, а плагины с расширением .xll. При открытии такого документа Excel автоматически загружает плагин, запуская вредоносный код.

Эксперты подчёркивают, что в конце года компании активно работают над учётом расходов и формированием премиальных списков, что делает такие фишинговые атаки особенно эффективными. Специалисты рекомендуют сотрудникам быть осторожными при открытии вложений, особенно если письма касаются финансовых вопросов, премий или других финансовых аспектов, добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что злоумышленники крадут конфиденциальные данные школьников за счет поддельных «личных кабинетов учащихся».