Скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Дыгай

Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии полковник в отставке Василий Дыгай умер в возрасте 106 лет, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
«С болью хочу сообщить, что вчера не стало ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая. Для меня было честью познакомиться с этим человеком. Василий Филиппович прошёл всю войну», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он проживал в Иркутске и являлся почётным жителем этого города. Кобзев отметил, что Дыгай участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. В августе 1945 года его дивизию направили в Монголию. Ветеран был участником похода через горы, который был организован для нанесения неожиданного удара по Квантунской армии.
«Горько, что уходят ветераны… Рядом с нами остается все меньше людей, которые собой заслонили страну от захватчиков. Сделали всё, чтобы не пустить врага на наши земли. Защитники. Герои. Легенды. Светлая память Василию Филипповичу и всем ушедшим… “— добавил Кобзев.
Василий Дыгай родился в 1919 году в Ростовской области в многодетной крестьянской семье. В Красную Армию его призвали в 1941 году. В 1944 году Дыгай был серьезно ранен, после лечения вновь отправился на передовую.