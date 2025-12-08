Скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Дыгай

Он проживал в Иркутске и являлся почётным жителем этого города. Кобзев отметил, что Дыгай участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. В августе 1945 года его дивизию направили в Монголию. Ветеран был участником похода через горы, который был организован для нанесения неожиданного удара по Квантунской армии.