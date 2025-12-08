«Никогда не будет работать»: Лолита рассказала о дочке с синдромом Аспергера

Певица Лолита Милявская призналась, что очень много работает ради того, чтобы обеспечить будущее единственной дочери Евы, у которой синдром Аспергера.
— Просто мне хватило мозгов после 40 лет начать откладывать, потому что я понимала: на мне всю жизнь ребенок. У нее синдром Аспергера, она никогда не будет работать. Я знала, что моя задача — обеспечить ребенка и обеспечить людей, которые будут после моего ухода присматривать за ней. Это был и есть мой главный стимул в заработке, а не купить себе кольцо, — сказала Лолита в интервью журналу «Правила жизни».
Артистка также призналась, что иногда считала себя плохой матерью, поскольку не присутствовала рядом со своей дочерью каждый день.
Милявская также рассказала, что Ева позвонила ей и сообщила о своем намерении уйти от бабушки и жить одной. На утро артистка уже размышляла о том, как быстро добраться до дочери, бросив все дела и работу, и о том, сколько ей придется заплатить за неустойки.
Ранее Лолита Милявская рассказала, что работает после выхода на пенсию, потому что любит свою работу и не готова экономить.