В РФ одобрили найм без испытательного срока для женщин с детьми до 3 лет

Кабмин поддержал законопроект, отменяющий испытательный срок при приеме на работу женщин с детьми до трех лет.
Изменения предложено внести в ст. 70 Трудового кодекса РФ, согласно которой такая льгота действует для матерей с детьми до полутора лет.
Автором проекта выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как отмечается в пояснительной записке, воспитание ребенка до трех лет является для женщины периодом «чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности». Нилов подчеркнул, что установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации. Такая ситуация ущемляет трудовые права женщин с маленькими детьми и может провоцировать скрытые формы дискриминации, когда работодатель отказывает в приеме на работу без объяснения причин.
Нилов назвал расширение гарантии по неустановлению испытательного срока мамам малолетних детей логичным продолжением государственной семейной политики.
Как отметили в кабмине, реализация инициативы не повлияет на доходы или расходы бюджетной системы страны. Также проект не противоречит актам более высокой юридической силы. При этом подчеркивается, что сроки должны быть приведены в соответствие с положениями федерального закона «Об обязательных требованиях в РФ», согласно которому обязательные требования должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее, чем через 90 дней после официального опубликования документа, если иное не установлено федеральным законом, президентским указом или международным договором.
Ранее в России признали законным отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве.