В РФ одобрили найм без испытательного срока для женщин с детьми до 3 лет

Как отметили в кабмине, реализация инициативы не повлияет на доходы или расходы бюджетной системы страны. Также проект не противоречит актам более высокой юридической силы. При этом подчеркивается, что сроки должны быть приведены в соответствие с положениями федерального закона «Об обязательных требованиях в РФ», согласно которому обязательные требования должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее, чем через 90 дней после официального опубликования документа, если иное не установлено федеральным законом, президентским указом или международным договором.