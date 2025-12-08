Стало известно, что у большинства россиян нет проблем с репродуктивным здоровьем

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что большая часть населения страны не сталкивается с заболеваниями репродуктивной системы и не имеет ограничений, связанных с деторождением.
Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. По данным диспансеризации за первые десять месяцев 2025 года, 66,9% граждан попали в первую группу здоровья.
Министр отметил, что факторы риска выявлены у 14% прошедших обследование, а хронические заболевания репродуктивной сферы — у 7,8%.
Мурашко также напомнил о снижении числа случаев бесплодия. У мужчин показатель уменьшился на 22%, у женщин — на 9,5%.
