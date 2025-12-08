Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре троллейбусы вышли на федеральную трассу М-4 «Дон»

В Краснодаре изменили маршрут троллейбусов к аэропорту из-за ремонта путепровода.

Источник: Комсомольская правда

Троллейбусы впервые вышли на федеральную трассу М-4 «Дон» в Краснодаре. Это стало возможным благодаря новому подвижному составу с увеличенным автономным ходом, который позволяет объезжать ремонтируемый Фадеевский путепровод.

Изменение схемы движения коснулось троллейбусного маршрута № 7, следующего в аэропорт «Пашковский». Теперь часть пути к воздушной гавани троллейбусы будут проходить по федеральной трассе.

«Наши троллейбусы впервые курсируют по федеральной трассе. Благодаря наличию нового подвижного состава стала возможной организация движения общественного транспорта большой вместимости в объезд проводимых работ в аэропорт», — сообщили в Краснодарском троллейбусном управлении (КТТУ).

Это решение позволит пассажирам, следующим в аэропорт, сохранить возможность пользоваться троллейбусом, несмотря на временные неудобства, связанные с ремонтом путепровода. Городские власти призывают пассажиров быть внимательными к изменениям в расписании и маршрутах.