В Краснодаре троллейбусы вышли на федеральную трассу М-4 «Дон»

Троллейбусы впервые вышли на федеральную трассу М-4 «Дон» в Краснодаре. Это стало возможным благодаря новому подвижному составу с увеличенным автономным ходом, который позволяет объезжать ремонтируемый Фадеевский путепровод.
Изменение схемы движения коснулось троллейбусного маршрута № 7, следующего в аэропорт «Пашковский». Теперь часть пути к воздушной гавани троллейбусы будут проходить по федеральной трассе.
«Наши троллейбусы впервые курсируют по федеральной трассе. Благодаря наличию нового подвижного состава стала возможной организация движения общественного транспорта большой вместимости в объезд проводимых работ в аэропорт», — сообщили в Краснодарском троллейбусном управлении (КТТУ).
Это решение позволит пассажирам, следующим в аэропорт, сохранить возможность пользоваться троллейбусом, несмотря на временные неудобства, связанные с ремонтом путепровода. Городские власти призывают пассажиров быть внимательными к изменениям в расписании и маршрутах.