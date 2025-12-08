Долина обвинила покупательницу своей квартиры в недостаточной осмотрительности

Певица Лариса Долина в своем иске обвинила покупательницу квартиры Полину Лурье в недостаточной осмотрительности при заключении сделки. Об этом сказано в тексте решения суда по делу о продаже, передает ТАСС.
«Истец указывает, что ответчик, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя… заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности», — сказано в решении суда.
Как отмечается, Долина утверждает, что покупательница ее квартиры игнорировала «все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца».
Напомним, Долина через суд восстановила право собственности на проданную ранее квартиру. Певица заявляла, что стала жертвой аферистов и согласилась на продажу, будучи введенной в заблуждение. Через некоторое время Верховный суд потребовал в кассации материалы дела, что может привести к его пересмотру.
Как писал сайт KP.RU, из-за скандала с Долиной в Госдуме призвали разработать меры против мошенников на рынке недвижимости. Певицу даже пригласили на круглый стол, посвященный защите граждан при покупке жилья.