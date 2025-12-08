Долина обвинила покупательницу своей квартиры в недостаточной осмотрительности

Напомним, Долина через суд восстановила право собственности на проданную ранее квартиру. Певица заявляла, что стала жертвой аферистов и согласилась на продажу, будучи введенной в заблуждение. Через некоторое время Верховный суд потребовал в кассации материалы дела, что может привести к его пересмотру.