В Крыму фиксируют приток населения в малые города и села

В Госсовете сообщили о притоке населения в малые населенные пункты Крыма.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму отмечается приток населения в малые города и села, это вызывает рост и развитие населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.

«У нас города и села даже сливаются вместе. Вот возьмем, например, город Симферополь и Симферопольский район. Тот же квартал Жигулина роща — это уже далеко не Симферополь», — рассказал парламентарий в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, развитию сел и поселков способствует улучшение инфраструктуры и приток жителей с материка. Эти люди покупают жилье в Крыму. Руководитель комитета убежден, что оттока населения из Крыма не будет.

«И мы с вами увидим, что через пять лет село будет еще привлекательнее. Это видно уже сейчас», — заключил Шантаев.