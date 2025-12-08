Ричмонд
На Омскую область обрушилось прогнозируемое похолодание

После комфортного воскресенья, с максимальными показателями −2…-3 градуса, понедельник в Омске начался с двадцатиградусного мороза.

Источник: Комсомольская правда

Мороз обрушился в первый день наступившей недели на Омскую область. По данным омских синоптиков, температура в северных районах региона достигала отметки в −33 градуса.

Еще вчера, 7 декабря, омичи достаточно комфортно чувствовали себя на улицах города при температуре, не превышающей −3 градуса. Ситуация поменялась кардинально буквально за несколько часов — улица встретила сегодня, 8 декабря, жителей Омска морозом в −20 градусов. Еще холоднее было минувшей ночью в северных районах Омской области: по данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», температура там опускалась до −33 градусов.

Еще холоднее на Севере Омской области будет в предстоящую ночь. Синоптики прогнозируют понижение температуры с 8 на 9 декабря до −38 градусов. При этом, днем температура также будет далека от комфортных показателей — −21…-26 градусов.

Ранее «КП в Омске» сообщала, что на Омскую область идут сильные морозы.