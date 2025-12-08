Ричмонд
Челябинская таможня передала МЧС России все конфискованные товары

Это наборы для паяния, мультиметры, утюги, электрические чайники, кабели, wi-fi антенны, зарядные устройства, электронные весы и термометры.

Источник: dostup1.ru

Товары выявили сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области на российско-казахстанской границе.

В ходе досмотра выяснилось отсутствие сведений, подтверждающих таможенное декларирование иностранной продукции на территории ЕАЭС. Несмотря на информирование получателей об изъятии товаров, ни один из них не выразил намерения продекларировать и легализовать их дальнейшее использование на российском рынке.

«Передача конфискованных товаров произведена в рамках действующего российского законодательства и направлена на обеспечение правопорядка и защиту внутреннего рынка от нелегальной продукции», — прокомментировал и.о. начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.