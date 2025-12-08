За сутки в Ростовской области ликвидировали семь пожаров

За минувшие сутки, 7 декабря, в Ростовской области потушили семь пожаров. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.
По данным ведомства, пожарные подразделения ликвидировали также три возгорания сухой растительности и помогли на местах четырех ДТП. А на вызовы выезжали 140 спасателей и 35 единиц техники.
— Все возгорания потушены, пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.
Ранее в Ростове-на-Дону в многоэтажке на улице Миронова загорелась квартира, из дома эвакуировали около 30 жильцов. С огнем боролись 21 пожарный и семь машин спецтехники.
Синоптики предупреждают: 8 декабря в регионе ожидаются облачная погода, мокрый снег и гололед. Спасатели советуют жителям быть осторожнее с электроприборами и не перегружать сеть.
