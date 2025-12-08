Мурашко заявил, что у большинства россиян нет заболеваний репродуктивной системы

Тогда же Михаил Мурашко высказался о российской молодежи. Он подчеркнул, что сейчас многие откладывают рождение детей, ставя в приоритет карьеру. Однако при таком подходе важно осознавать риски. В частности, то, что при попытке завести детей в более позднем возрасте могут возникнуть сложности с репродуктивным здоровьем.