Мурашко заявил, что у большинства россиян нет заболеваний репродуктивной системы

Большинство россиян не имеет каких-либо заболеваний репродуктивной системы. Как следствие, может иметь детей. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил руководитель ведомства, о положительной ситуации с репродуктивным здоровьем россиян говорит статистика. Так, данные за десять месяцев 2025 года демонстрируют, что у 66,9% прошедших диспансеризацию нет каких-либо проблем. Факторы риска выявлены только у 14,2% людей, хронические заболевания репродуктивной системы — у 7,8%.
«Хочу всех успокоить, большая часть населения не имеет заболеваний репродуктивной сферы, а значит — может реализовать свое решение о рождении ребенка», — сказал Мурашко.
Он также добавил, что хронические заболевания у женщин выявляются чаще, чему мужчин. Причем это связано с особенностью поведения. Представительницы прекрасного пола банально чаще проходят осмотры и пристальнее относятся к своему здоровье.
Тогда же Михаил Мурашко высказался о российской молодежи. Он подчеркнул, что сейчас многие откладывают рождение детей, ставя в приоритет карьеру. Однако при таком подходе важно осознавать риски. В частности, то, что при попытке завести детей в более позднем возрасте могут возникнуть сложности с репродуктивным здоровьем.