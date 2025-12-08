Ричмонд
ГАИ усиливает контроль за маршрутками в Минске — ремни безопасности и зимние шины

Источник: Комсомольская правда

ГАИ Минска усилит контроль за маршрутными такси с 8 по 12 декабря, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Минские маршрутки попадут под усиленный контроль ГАИ с 8 по 12 декабря. На особом контроле будет выявление и предупреждение нарушений ПДД при пассажирских перевозках. В том числе на контроле будут использование пассажирами ремней безопасности, наличие зимних шин на транспорте и т.д.

— Для повышения эффективности контроля также будут задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности, — подчеркнули в ГАИ.

Правоохранители также предупредили, что при нарушениях к административной ответственности будут привлекать и водителей, и должностных лиц, отвечающих за допуск транспорта и водителей к участию в дорожном движении.

Кстати, ранее ГАИ показала видео, как камеры фиксации снимают нарушения водителей в Беларуси.

Между тем стоимость получения водительских прав может повыситься в Беларуси.

Еще сильные магнитные бури обрушатся на Землю 9 и 10 декабря — что ждать белорусам: «Высокая вероятность полярных сияний».