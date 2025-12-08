ГАИ усиливает контроль за маршрутками в Минске — ремни безопасности и зимние шины

Минские маршрутки попадут под усиленный контроль ГАИ с 8 по 12 декабря. На особом контроле будет выявление и предупреждение нарушений ПДД при пассажирских перевозках. В том числе на контроле будут использование пассажирами ремней безопасности, наличие зимних шин на транспорте и т.д.