Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шымкенте модернизируют объекты противопожарной безопасности

В ходе рабочей поездки в Шымкент Министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов посетил специализированную пожарную часть № 1, где завершён капитальный ремонт, проведённый за счёт инвесторских средств, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

С июня 2025 года в четырёхэтажном здании выполнены внутренние ремонтно-отделочные работы в учебных классах, душевых, столовой, комнатах отдыха и служебных помещениях, полностью заменены инженерные сети, обновлён фасад. Подразделение оснащено современной пожарной техникой, включая автоцистерны и автолестницу, оборудована новая workout-зона.

Специализированная пожарная часть № 1, функционирующая в данном здании с 2015 года, обеспечивает противопожарную безопасность Абайского и Каратауского районов Шымкента. В подразделении несут службу 116 пожарных-спасателей.