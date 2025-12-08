В Шымкенте модернизируют объекты противопожарной безопасности

С июня 2025 года в четырёхэтажном здании выполнены внутренние ремонтно-отделочные работы в учебных классах, душевых, столовой, комнатах отдыха и служебных помещениях, полностью заменены инженерные сети, обновлён фасад. Подразделение оснащено современной пожарной техникой, включая автоцистерны и автолестницу, оборудована новая workout-зона.
Специализированная пожарная часть № 1, функционирующая в данном здании с 2015 года, обеспечивает противопожарную безопасность Абайского и Каратауского районов Шымкента. В подразделении несут службу 116 пожарных-спасателей.