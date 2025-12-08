Ричмонд
В Омске предали в суд дело автолюбительницы, наехавшей на пенсионерку

Пожилая омичка получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью.

Источник: Комсомольская правда

В суд уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала 72-летняя омичка. Сбившую ее 45-летнюю автолюбительницу ждет серьезное наказание.

Омская прокуратура обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Автолюбительница, управляя автомобилем «Nissan Qashqai», при движении задним ходом допустила наезд на пожилую женщину. ДТП произошло в утреннее время 7 сентября 2025 года, в районе дома № 9 по ул. 6-я Шинная. В результате аварии 72-летняя пенсионерка получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью.

Вину в совершении преступления водитель признала полностью, частично возместила причиненный вред. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.