Сточные воды сбрасывали в общественном месте Астаны

«Факт загрязнения общественного места выявили в столице. (…) Так, в районе Алматы был зафиксирован факт сброса сточных вод в неустановленном месте автомобилем ЗИЛ 130», — говорится в сообщении в понедельник.
Отмечается, что полиция усилила контроль за соблюдением экологических требований: проводятся рейды, используется видеонаблюдение, выявляются нарушения, связанные с незаконным вывозом и сбросом отходов.
С начала акции, как уточняется, выявлено более 69 тыс. экологических правонарушений, к ответственности привлечены водители более 520 грузовых и 210 ассенизаторских автомобилей.
Полиция призвала жителей соблюдать чистоту и сообщать о фактах загрязнения окружающей среды.