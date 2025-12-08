Ричмонд
Сточные воды сбрасывали в общественном месте Астаны

Астана. 8 декабря. КазТАГ — В районе Алматы был зафиксирован факт сброса сточных вод в неустановленном месте, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Источник: КазТАГ

«Факт загрязнения общественного места выявили в столице. (…) Так, в районе Алматы был зафиксирован факт сброса сточных вод в неустановленном месте автомобилем ЗИЛ 130», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что полиция усилила контроль за соблюдением экологических требований: проводятся рейды, используется видеонаблюдение, выявляются нарушения, связанные с незаконным вывозом и сбросом отходов.

С начала акции, как уточняется, выявлено более 69 тыс. экологических правонарушений, к ответственности привлечены водители более 520 грузовых и 210 ассенизаторских автомобилей.

Полиция призвала жителей соблюдать чистоту и сообщать о фактах загрязнения окружающей среды.