Ветеран Дыгай, освобождавший страны Европы от фашизма, скончался в 106 лет

На 107-м году жизни в Иркутской области скончался ветеран Великой Отечественной войны, гвардии полковник Василий Дыгай. В период войны он освобождал от фашизма Румынию, Венгрию и Чехословакию. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

— Для меня было честью познакомиться с этим человеком. Василий Филиппович прошел всю войну. Был ранен и все равно возвращался на фронт. Он принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу встретил под Прагой, — отметил он в Telegram-канале.

Кроме того, Дыгай принимал участие в переходе через горные хребты для неожиданного удара по Квантунской армии Японии. Всю свою жизнь ветеран сохранял военную выправку.

Дыгай родился в 1919 году в Ростовской области. В 1941 году был призван в Красную Армию, воевал на Северо-Кавказском фронте.