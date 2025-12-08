Ветеран Дыгай, освобождавший страны Европы от фашизма, скончался в 106 лет

— Для меня было честью познакомиться с этим человеком. Василий Филиппович прошел всю войну. Был ранен и все равно возвращался на фронт. Он принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу встретил под Прагой, — отметил он в Telegram-канале.