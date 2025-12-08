Ричмонд
Главные новости к утру 8 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 8 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 декабря 2025.

Трамп выразил сожаление, что Зеленский не читал мирный план

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и народ Украины поддерживают мирный план, предложенный Вашингтоном для урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что сам Владимир Зеленский не ознакомился с проектом мирных соглашений. Американский политик отметил, что надеется услышать мнение украинского коллеги.

Китай заявил об угрозе безопасности со стороны Японии

Источник: Balon Greyjoy/CC0 1.0

МИД Китая прокомментировал обвинение Токио китайских военных в наведении радаров на японские F-15. Китайские дипломаты заявили, что именно частые разведывательные полеты и приближение истребителей Японии к месту проведения военных мероприятий КНР представляют наибольшую угрозу безопасности.

Таиланд и Камбоджа обменялись ударами

Источник: Reuters

Отношения между Таиландом и Камбоджей вновь обострились. Камбоджийские военные атаковали базу Анупонг, в результате погиб тайский военный и двое получили ранения. Таиланд в ответ развернул F-16. Целью истребителя стала камбоджийская артиллерия в районе Чонг Ан Ма. Предыдущий обмен ударами между странами происходил в мае.

ХАМАС объявил о готовности к сдаче оружия

Источник: Reuters

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности к обсуждению «заморозки или сдачи» имеющегося у него оружия в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями о прекращении огня в секторе Газа. Член политбюро группировки Бассем Наим подчеркнул, что ХАМАС сохраняет «право на сопротивление».

США направят на поддержку Украины $800 млн за два года

Источник: Reuters

Проект бюджета Пентагона предусматривает выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Документ также закрепляет обязательство главы военного ведомства США докладывать в Палату представителей и Сенат Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.

