Главные новости к утру 8 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 декабря 2025.
Трамп выразил сожаление, что Зеленский не читал мирный план
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и народ Украины поддерживают мирный план, предложенный Вашингтоном для урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что сам Владимир Зеленский не ознакомился с проектом мирных соглашений. Американский политик отметил, что надеется услышать мнение украинского коллеги.
Китай заявил об угрозе безопасности со стороны Японии
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами
Отношения между Таиландом и Камбоджей вновь обострились. Камбоджийские военные атаковали базу Анупонг, в результате погиб тайский военный и двое получили ранения. Таиланд в ответ развернул F-16. Целью истребителя стала камбоджийская артиллерия в районе Чонг Ан Ма. Предыдущий обмен ударами между странами происходил в мае.
ХАМАС объявил о готовности к сдаче оружия
Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности к обсуждению «заморозки или сдачи» имеющегося у него оружия в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями о прекращении огня в секторе Газа. Член политбюро группировки Бассем Наим подчеркнул, что ХАМАС сохраняет «право на сопротивление».
США направят на поддержку Украины $800 млн за два года
Проект бюджета Пентагона предусматривает выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Документ также закрепляет обязательство главы военного ведомства США докладывать в Палату представителей и Сенат Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.