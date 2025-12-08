Каждый третий нижегородец обожает Новый год

Большинство жителей Нижнего Новгорода испытывают положительные эмоции к предстоящему празднику. Согласно исследованию сервиса SuperJob, посвящённому отношению к Новому году, добрые чувства характерны для большинства нижегородцев.
27% опрошенных заявили, что «обожают» этот праздник. Ещё 35% относятся к нему с любовью, «но без фанатизма». Спокойное, нейтральное отношение характерно для 28% респондентов. Лишь небольшое число горожан не в восторге от праздника: 4% заявили, что не любят его, а 1% — что ненавидят.
Исследование выявило гендерные различия в восприятии. Женщины чаще мужчин признавались, что «обожают» праздник (31% против 22%). Мужчины же чаще демонстрировали спокойное, нейтральное отношение (33% против 23% среди женщин).
Самый полярный взгляд на Новый год — у молодёжи. Среди респондентов до 35 лет одновременно больше как фанатов праздника (35%), так и его ненавистников (9%).
Также выяснилось, что респонденты, состоящие в браке, любят Новый год больше холостых, а горожане с детьми — больше бездетных. Опрос проводился среди экономически активного населения города.