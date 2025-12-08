Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиакос будет атаковать ослабевший «Кайрат»: что пишут греческие СМИ

Во вторник, 9 декабря, «Олимпиакос» встретится с «Кайратом» в Астане в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

Как пишут греческие СМИ этот матч — вопрос выживания в турнире, так как они ещё не одержали ни одной победы в группе. Дебютант ЛЧ «Кайрат» уже выбыл из борьбы, но пообещал оказать упорное сопротивление на своём поле, сообщает El.kz.

Пирейцы переживают европейский кризис, не выиграв в ЛЧ уже девять матчей подряд. При этом в греческом чемпионате команда демонстрирует отличную форму, одержав пять побед кряду и став зимним чемпионом.

Греческие СМИ видят ключ к победе «Олимпиакоса» в быстром, раннем голе.

Это вынудит оборонительный «Кайрат» раскрыться и оставит пространство для контратак гостей, — пишет аналитик Алексис Вирвилис.

Тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар сделает ставку на скоростных игроков, таких как Поденсе и Яремчук. В обороне команду ослабит отсутствие травмированного Панайотиса Рецоса.

У «Кайрата» также есть проблемы с составом — не сыграет Дастан Сатпаев. Их оборона часто бывает уязвима в начале матчей, что и намерен использовать «Олимпиакос».

Назначенный на матч испанский арбитр Хуан Мартинес Мунуэра считается счастливым для греков. Две предыдущие игры с его участием «Олимпиакос» выиграл с общим счётом 5:0.

В Астану, несмотря на мороз, прибудет почти 350 болельщиков «Олимпиакоса». Они станут важной поддержкой для команды на 30-тысячной «Астана Арене».

Ключевым игроком в атаке «Олимпиакоса» называют Аюба Эль Кааби, который уже забивал таким грандам, как «Барселона» и «Реал». Его гол в матче с «Кайратом» считается очень вероятным.

Для «Олимпиакоса» эта игра — шанс на первую победу в сезоне ЛЧ и сохранение призрачных шансов на плей-офф. Для «Кайрата» же это возможность достойно попрощаться с дебютной Лигой чемпионов.

Матч станет испытанием на прочность в ледяных условиях Астаны, где ожидается около −4°C. Хотя под куполом может быть горячо, если болельщики все-таки раскупят билеты.