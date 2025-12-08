Олимпиакос будет атаковать ослабевший «Кайрат»: что пишут греческие СМИ

Как пишут греческие СМИ этот матч — вопрос выживания в турнире, так как они ещё не одержали ни одной победы в группе. Дебютант ЛЧ «Кайрат» уже выбыл из борьбы, но пообещал оказать упорное сопротивление на своём поле, сообщает El.kz.
Пирейцы переживают европейский кризис, не выиграв в ЛЧ уже девять матчей подряд. При этом в греческом чемпионате команда демонстрирует отличную форму, одержав пять побед кряду и став зимним чемпионом.
Греческие СМИ видят ключ к победе «Олимпиакоса» в быстром, раннем голе.
Это вынудит оборонительный «Кайрат» раскрыться и оставит пространство для контратак гостей, — пишет аналитик Алексис Вирвилис.
Тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар сделает ставку на скоростных игроков, таких как Поденсе и Яремчук. В обороне команду ослабит отсутствие травмированного Панайотиса Рецоса.
У «Кайрата» также есть проблемы с составом — не сыграет Дастан Сатпаев. Их оборона часто бывает уязвима в начале матчей, что и намерен использовать «Олимпиакос».
Назначенный на матч испанский арбитр Хуан Мартинес Мунуэра считается счастливым для греков. Две предыдущие игры с его участием «Олимпиакос» выиграл с общим счётом 5:0.
В Астану, несмотря на мороз, прибудет почти 350 болельщиков «Олимпиакоса». Они станут важной поддержкой для команды на 30-тысячной «Астана Арене».
Ключевым игроком в атаке «Олимпиакоса» называют Аюба Эль Кааби, который уже забивал таким грандам, как «Барселона» и «Реал». Его гол в матче с «Кайратом» считается очень вероятным.
Для «Олимпиакоса» эта игра — шанс на первую победу в сезоне ЛЧ и сохранение призрачных шансов на плей-офф. Для «Кайрата» же это возможность достойно попрощаться с дебютной Лигой чемпионов.
Матч станет испытанием на прочность в ледяных условиях Астаны, где ожидается около −4°C. Хотя под куполом может быть горячо, если болельщики все-таки раскупят билеты.