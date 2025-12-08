Олимпиакос будет атаковать ослабевший «Кайрат»: что пишут греческие СМИ

Как пишут греческие СМИ этот матч — вопрос выживания в турнире, так как они ещё не одержали ни одной победы в группе. Дебютант ЛЧ «Кайрат» уже выбыл из борьбы, но пообещал оказать упорное сопротивление на своём поле, сообщает El.kz.