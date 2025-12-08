Новые правила предоставления семейной ипотеки введут в России

1 февраля 2026 года правила предоставления семейной ипотеки в России подвергнутся изменениям. В систему внедрят принцип «одна семейная ипотека на одну семью», который позволит защититься от злоупотреблений. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.