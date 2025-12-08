Алматинка нарисовала картину смогом

На кадрах, опубликованных в соцсети Threads, девушка собрала осевшую пыль с внешнего блока кондиционера, оконной рамы (причем не только с внешней стороны, но и внутренней) и оконного отлива. Затем она смешала собранный «материал» с белой краской, получив серый оттенок, и нарисовала картину — бегущего коня.
Комментаторы поддержали девушку как в ее искусстве, так и в том, что она наглядно подняла проблему пыли и качества воздуха в городе. Художница буквально показала, чем дышат жители мегаполиса.
Алматинцы, между тем, бьют тревогу. По их словам, лучше не выходить из дома или использовать респиратор. «Когда на улице такая жесть с воздухом, лучше из дома не выходить лишний раз (ну и дома окна закрыть, включить увлажнитель и очиститель), а если сильно нужно, то только в маске-респираторе», — пишет пользователь.
Другой пользователь призывает людей обратить внимание на проблему: «Смог — это не просто какая-то там тема, которую вы иногда слышите и видите в тредс. Это то, что идет напрямую в вашу кровь, легкие! Почему 99% людей на улице ходят без маски? Неужели вы ничего не чувствуете? Неужели вам нормально, как воняет в городе? Все открывают окна дома, и всем норм! Начните уже что-то делать ради своего здоровья и здоровья ваших деток! Я в шоке! Запомните, KN95 masks!».
Житель города жалуется на качество воздуха: «Воздух в Алматы сегодня такой, что потрогать можно, и в глаза будто песка насыпали. Жутко пахнет углем и резиной. Так еще и некоторые умудряются со спокойной совестью ездить на коптящих тачках. Типа и так плохо, так зачем мне думать о качестве воздуха, что ли?».
Жители города ждут осадки, чтобы хоть немного улучшить ситуацию с воздухом. Тем не менее, по данным портала IQAir, сегодня ситуация в Алматы несколько лучше — мегаполис находится на 25-м месте по загрязненности воздуха, а индекс качества воздуха составляет 110, что соответствует уровню «Вредно для уязвимых групп». В ноябре Алматы занимал 4-е место в этом рейтинге, обойдя Мумбай и уступив лишь Лахору, Дели и Улан-Батору.