Алматинка нарисовала картину смогом

Другой пользователь призывает людей обратить внимание на проблему: «Смог — это не просто какая-то там тема, которую вы иногда слышите и видите в тредс. Это то, что идет напрямую в вашу кровь, легкие! Почему 99% людей на улице ходят без маски? Неужели вы ничего не чувствуете? Неужели вам нормально, как воняет в городе? Все открывают окна дома, и всем норм! Начните уже что-то делать ради своего здоровья и здоровья ваших деток! Я в шоке! Запомните, KN95 masks!».